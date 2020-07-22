Минфин заявил о повышении минимальных цен на алкоголь исключительно в пределах инфляции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Предложение Минфина повысить с 1 января 2021 года минимальные розничные цены (МРЦ) на алкогольную продукцию предусматривает рост МРЦ исключительно в пределах инфляции - всего около 3%, сообщили в пресс-службе Минфина.

"МРЦ на алкогольную продукцию периодически пересматриваются и индексируется на уровень инфляции - это стандартная процедура. Речь не идет о значительном росте цен. Документом предусмотрено увеличение МРЦ исключительно в пределах инфляции, всего порядка 3%", - отметили в Минфине.

"Также выпуск нового приказа о минимальных ценах осуществляется в порядке переиздания документа, так как действующий утратит силу с 1 января 2021 года в соответствии с постановлением в рамках реализации механизма регуляторной гильотины. Проект приказа будет рассматриваться и утверждаться рабочей группой по регуляторной гильотине", - пояснили в пресс-службе министерства.