Доходы сельских жителей на Хайнане за полгода выросли на 2,1%, несмотря на пандемию

ХАЙКОУ, 22 июля. /ТАСС/. Реальный средний доход на душу населения сельских районов в южнокитайской провинции Хайнань с января по июнь включительно вырос в годовом исчислении на 2,1% и превысил 8,6 тыс. юаней (около $1,2 тыс. по текущему курсу), даже несмотря на негативное воздействие эпидемии коронавируса. Об этом сообщила на пресс-конференции инспектор регионального статистического управления Чжэн Лу.

"Динамика оказалась на 4,4 процентного пункта выше, чем в I квартале. Таким образом показатель перестал находиться в отрицательной зоне и вновь продемонстрировал положительный рост, несмотря на влияние пандемии", - рассказала она.

По словам чиновника, сумма безвозмездных социальных выплат, которые получают жители села, за соответствующий период выросла на 10,7%, до порядка 1,4 тыс. юаней (примерно $206). "Каждый город и уезд обеспечил своевременное перечисление пособий и пенсий, а также субсидий для крестьян, испытывающих экономические трудности", - уточнила чиновник.

Она отметила, что доходы собственников в сельской местности от продажи аграрной продукции за шесть месяцев в среднем увеличились на 2,2%, превысив 3,6 тыс. юаней ($517) на человека. "Это стало главной причиной роста доходов домашних хозяйств", - объяснила Чжэн Лу.

Как сообщила инспектор, особенно заметно увеличился располагаемый доход владельцев свиноводческих ферм: рост составил порядка 50% на фоне повышения в Китае цен на мясо после прошлогодней африканской чумы свиней.

Согласно статистике, примерно 40% населения Хайнаня проживает в деревнях и селах. Они занимаются не только выращиванием аграрной продукции, но и активно вовлечены в деятельность промышленного сектора, быстро развивающейся сферы услуг. Повышение благосостояния этой социальной прослойки - одна из важных задач регионального развития и сбалансированного роста провинции, которая к 2050 году должна стать уникальным международным кластером с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.