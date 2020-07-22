Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает полеты из Воронежа в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает рейсы из Воронежа в Сочи с 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" расширяет маршрутную сеть в приморский город Сочи и открывает новый рейс из Воронежа. С 31 июля регулярный рейс будет выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилетов на новом направлении составляет от 4 815 рублей в одну сторону", - говорится в сообщении.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэропорта Воронежа, оттуда в Сочи летают самолеты авиакомпаний "Руслайн" и "Нордстар".

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.