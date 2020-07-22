Мурманская область может стать пилотным регионом по переводу систем теплоснабжения на СПГ

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Мурманская область готова стать пилотным регионом среди субъектов РФ по использованию сжиженного природного газа (СПГ) в системах теплоснабжения ЖКХ и промышленных предприятий в случае гарантированной федеральной поддержки и обеспечения инвестиций в модернизацию инфраструктуры теплоснабжения. Это позволило бы региону избавиться от мазутозависимости в теплоэнергетическом комплексе, заявил в среду глава региона Андрей Чибис в ходе заседания Совета Федерации по вопросам газификации субъектов РФ.

"Мы считаем, что Мурманская область должна стать ключевым пилотом по использованию СПГ в городском хозяйстве и в промышленности, и просим это зафиксировать, в проекте решения это есть. <…> Мы должны также честно на старте понимать, что инвестиции в модернизацию инфраструктуры, перевод на сжиженный природный газ, они не окупаемы без федеральной поддержки. <…> Поэтому просим вас поддержать в необходимости ускорения той дорожной карты, которая правительством РФ утверждена конкретно по мазуту, по уходу от мазутозависимости Мурманской области", - сказал Чибис.

Он добавил, что практически все населенные пункты в Мурманской области, за редким исключением, отапливаются мазутом, который не только дорого обходится, значительно увеличивая стоимость услуг ЖКХ, но и наносит вред экологии, являясь "одним из факторов, стимулирующих отъезд людей с территории". Альтернативой мазуту, по словам губернатора, мог бы стать природный газ, тем более, что в регионе ведется строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений, который будет выпускать платформы и модули для заводов по сжижению газа.

"Перевалка природного сжиженного газа тоже будет развернута на территории Мурманской области, мы отрабатываем здесь эти вопросы плотно с компанией "Новатэк". <…> Объем потребности у нас 4,8 млрд тонн в год", - уточнил губернатор.

Инициативу региона поддержал член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов, он подчеркнул, что работа ведется активно в направлении газификации не только между правительством области и "Новатэком", отдельные вопросы прорабатываются также с профильными ведомствами: Министерством энергетики РФ и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Очень важно как можно быстрее закончить соответствующие расчеты - понять, сколько нужно будет средств на инфраструктуру. И второй момент, это тоже мы заложили в проект решения, это федеральное финансирование не только на инфраструктуру, но и на компенсацию доли затрат, формирующих цену на СПГ для конечного потребителя. Принципиально важно, чтобы эта цена была экономически обоснованной и выгодной для потребителя", - дополнил Долгов.