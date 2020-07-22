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Тайвань сменит название авиакомпании China Airlines, чтобы избежать путаницы с КНР

Медицинские товары, которые в последние месяцы Тайвань доставлял в разные страны самолетами China Airlines, нередко воспринимались как помощь от материкового Китая

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Тайваньские власти приняли решение видоизменить название ведущей на острове авиакомпании China Airlines, чтобы избежать путаницы с авиаперевозчиками материкового Китая. Об этом сообщило международное радио Тайваня.

Соответствующий законопроект об осуществлении ребрендинга в среду принял Законодательный Юань (парламент острова) по предложению правящей Демократической прогрессивной партии.

Как отмечает радио, в последние месяцы Тайвань активно поставлял в разные страны партии защитных масок и медицинских товаров в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Поскольку помощь доставлялась самолетами China Airlines, она нередко воспринималась как от материкового Китая.

Теперь законодатели намерены положить конец путанице с названием авиакомпании. Предполагается, что это может быть достигнуто как с помощью смены самого названия, так и путем обновления ливреи самолетов для выделения дополнительного слова "Тайвань" или же нанесением тайваньской тематики.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

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