Торгово-промышленная палата просит продлить мораторий на проверки МСП до июля 2021 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России попросила правительство продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий (МСП) до июля 2021 года, также организация поддерживает идею сохранить практику дистанционных проверок бизнеса. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавируса. При этом он считает, что миф об огромном количестве проверок предпринимателей в России рушится. В частности, из малого и среднего бизнеса сейчас проверяется один из 5 тыс. налогоплательщиков.

"На самом деле мы уже обратились в правительство, мы просим продлить [до июля] 2021 года мораторий на проверки. Поэтому мы эту тему горячо поддерживаем и будем рады, если она на 2021 год распространится", - сказал Катырин.

По его словам, дистанционные проверки "было бы целесообразно вообще на всю оставшуюся жизнь в таком режиме ввести". По его словам, этот механизм в совершенстве отработала Федеральная налоговая служба, а за время пандемии коронавируса ряд других ведомств обучился этому формату.

При этом глава палаты отметил, что в некоторых случаях, которые касаются безопасности и здоровья граждан, присутствие проверяющего может быть необходимо. "Но по-максимуму сократить проверки, которые можно, исходя из рискориентированного подхода, я думаю, вполне реально", - добавил он.

Позиция аппарата Титова

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова также поддерживают практику дистанционных проверок бизнеса, однако обращают внимание на необходимость отработки процедуры выявления нарушений.

"Дистанционные проверки - это вообще здорово, снижается шанс необоснованных претензий и коррупционных проявлений. Однако надо еще посмотреть, как будет работать эта практика. Вот в Нижнем Новгороде, к примеру, запустили систему, когда Роспотребнадзор может контролировать соблюдение ограничений по COVID-19 парикмахерскими. Очень много возникло вопросов: и по стоимости подключения к системе, и по процедуре выявления нарушений. Так что это нужно отработать, особенно вопрос того, как по результатам дистанционных проверок привлекать к ответственности", - сказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Он отметил, что в аппарате Титова "давно говорят о том, что контрольно-надзорная деятельность должна быть в первую очередь профилактической, и вот там-то дистанционные проверки как раз и понадобятся - можно будет прямо в онлайн-режиме попросить предпринимателя соблюсти те или иные требования".

"Мы надеемся, что кабинету министров удастся решить вопросы контроля надзора и действительно снизить административное бремя на предпринимателей, заменив большую часть наказаний предупреждениями", - добавил Свириденко.