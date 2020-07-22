Минфин Украины вновь заявил о намерении разместить евробонды сроком до 12 лет

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Министерство финансов Украины заявило о привлечении международных инвестиционных банков для размещения 12-летних еврооблигаций, выпуск которых ранее был отменен после заявления главы Национального банка Украины (НБУ) об отставке. Об этом в среду сказано в сообщении ведомства.

"Министерство финансов Украины привлекло международные инвестиционные банки в связи с предложенным выпуском необеспеченных облигаций внешних государственных займов (ОВГЗ) с наивысшим приоритетом и 12-летним сроком обращения, которые будут деноминированы в долларах США", - говорится в нем.

В Минфине добавили, что в четверг Украина планирует объявить ускоренное предложение обмена относительно некоторых непогашенных ОВГЗ со сроком погашения в 2021 и 2022 годах на сумму $750 млн, одновременно с выпуском новых облигаций.

В начале июля Киев отложил выпуск 12-летних еврооблигаций после того, как глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив это политическим давлением, которое оказывалось на него. Украина планировала получить от выпуска евробондов около 1,75 млрд долларов, из которых $750 млн направить на выплаты по еврооблигациям, срок погашения которых истекает в 2021-2022 годах. Еще $1 млрд предполагалось направить на погашение дефицита государственного бюджета.