Объем частных инвестиций в Ростовской области планируют увеличить в 3,5 раза до 2030 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области намерены увеличить объем ежегодных частных инвестиций в экономику региона в 3,5 раза до 2030 года. Об этом в среду на заседании правительства области сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Наша цель в 2020 году - увеличить объем частных инвестиций без бюджетных средств до 277,3 млрд рублей, в 2024 году - до 390,1 млрд рублей, в 2030 году - до 808,7 млрд рублей", - сказал Голубев.

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей, объем частных инвестиций - 235 млрд рублей. За пять лет в экономику региона было привлечено 1,476 трлн рублей. Как отметил заместитель губернатора Алексей Изотов, по итогам первого квартала 2020 года сохраняется положительная динамика частных инвестиций, индекс физического объема - 152,3%.

Голубев напомнил, что в регионе принят план инвестиционного развития до 2024 года. "Шаги по реализации инвестиционной политики - это основа развития региона, основа реализации решений по улучшению качества жизни населения, - отметил он. - Несомненно, без конкурентоспособной экономики невозможно решать эти задачи. Наши главные тактические и среднесрочные задачи сводятся к обеспечению роста инвестиций и созданию нормальной среды, комфортной, как мы говорим, среды для бизнеса".

Как отметил Изотов, в регионе сформирован инвестиционный портфель, куда вошли 597 проектов с плановым объемом инвестиций свыше 590 млрд рублей. 51 проект включен в "губернаторскую сотню" с общим объемом инвестиций 353,2 млрд рублей. Власти продолжают работу по формированию благоприятного инвестиционного климата. "В числе первых регионов в стране в Ростовской области введен инвестиционный налоговый вычет. Несмотря на существенное снижение налоговых поступлений в областной бюджет, предприняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и субсидии. Общий объем поддержки бизнеса за счет собственных средств составил более 10 млрд рублей", - отметил заместитель губернатора.

Говоря о планах, Изотов в числе приоритетных направлений на период до 2025 года назвал создание индустриальных, техно- и IT-парков, а также реализацию "проектов-катализаторов", которые могут стать локомотивом для развития экономики региона. "В их числе Ростовская агломерация, аэрополюс вокруг аэропорта Платов, застройка старого аэропорта, развитие левобережной зоны [Ростова-на-Дону], проект "Сухая река", комплексная реновация кварталов устаревшей жилой застройки, "зеленая" энергетика, развитие портов", - отметил заместитель губернатора.