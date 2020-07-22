Объем лимитов по выданным кредитным картам в России во II квартале снизился на 67%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Общий объем лимитов по выданным кредитным картам в РФ во II квартале 2020 года сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество выданных кредитных карт за отчетный период упало на 60%, говорится в сообщении "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

В июне 2020 года российские банки выдали около 440 тыс. кредитных карт с общим кредитным лимитом 30,6 млрд рублей.

"Восстановление выдач кредитных карт до уровней прошлого года происходит медленнее, чем восстановление кредитов наличными, поскольку этот сегмент банки рассматривают как более рискованный, - поясняет гендиректор ОКБ Артур Александрович. - На выдачи кредитных карт дополнительно оказывает влияние некоторое ухудшение кредитного портфеля во второй половине 2019 года, которое еще до "коронакризиса" привело к заметному сокращению выдач кредитных карт".

Также в июне снизился средний лимит по кредитной карте - до 69,5 тыс. рублей против 81,7 тыс. рублей в июне прошлого года.