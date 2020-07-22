Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

ТАСС, 22 июля. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов на 2,2 млн баррелей.

На 17:40 мск стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне находилась на уровне $43,92 за баррель, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а нефть сорта WTI опускалась на 1% - до $41,51 за баррель.