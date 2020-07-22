Ремонт радиальных отстойников на Байкальском ЦБК завершится до конца лета

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Ремонтные работы на трех радиальных отстойниках для черного щелока на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области завершатся до 20 августа, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"До 20 августа завершится ремонт трех радиальных отстойников для черного щелока. Затем резервуары будут переданы компании "Газэнергострой" для утилизации опасного вещества", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Он отметил, что стоимость ремонта составит 25 млн рублей, средства выделили из областного бюджета. Помимо ремонта, на территории БЦБК специалисты занимаются понижением уровня надшламовых вод.

В ближайшее время в регионе пройдет заседание комиссии по ЧС, на котором его участники определятся со временем начала работ по понижению уровня.

"Также специалисты взяли пробы воды на наличие хлорорганических соединений после очистки надшламовых вод. В течение двух недель Институт химии имени А.Е. Фаворского даст заключение, имеются ли в пробах такие вещества и какова их концентрация", - добавили в пресс-службе.

"Газэнергострой" является третьим по счету оператором промплощадки БЦБК с момента закрытия предприятия в 2013 году. До него проект пытались реализовать "ВЭБ Инжиниринг" и Росгеология, также предлагавшие различные технологии для переработки 6,5 млн тонн токсичных отходов, хранящихся на картах-накопителях на берегу Байкала. Государственный контракт с новым оператором на разработку проекта ликвидации отходов был заключен в марте 2020 года и действует до 31 января 2022 года, контракт на саму ликвидацию - до 31 января 2024 года.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек.