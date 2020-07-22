Росрыболовство создаст регламент действий при возникновении экологических происшествий

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил создать регламент действий при возникновении экологических происшествий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня происшествиям и аварийным ситуациям в природоохранной сфере уделяется очень большое внимание. В целом по стране развернута серьезная работа по предотвращению этих явлений. В этой связи я прошу профильные управления агентства в контакте с "Главрыбводом" и ВНИРО подготовить регламент действий при возникновении экологических происшествий. Мы должны создать базу данных с происшествиями, несущими угрозу водным биологическим ресурсам, отслеживать и контролировать все подобные случаи и принимать решения по дальнейшим действиям, связанным с выставлением штрафов и работой с предприятиями в рамках компенсации ущерба", - приводятся в сообщении слова Шестакова.

Он подчеркнул, что ни один случай, причинивший ущерб водным биологическим ресурсам, не должен быть пропущен. Как отметили в Росрыболовстве, ведомство принимает активное участие в операциях по ликвидации последствий экологических катастроф. В настоящее время участники специальной экспедиции "Восстановим Таймыр" рассчитывают оценку ущерба от разлива топлива в Норильске в бассейне реки Пясина и ее течения до Карского моря, где могут проходить миграционные пути и находиться естественные нерестилища хариуса. Также эксперты изучают реку Амбарная.

29 мая в Норильске после повреждения резервуара для хранения дизельного топлива произошла утечка 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба 3 июня. 19 июня он одобрил предложение главы Росрыболовства о создании специальной экспедиции для оценки ущерба водным биоресурсам и среде их обитания.