Cуд арестовал бренды Natura Siberica из-за иска на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Эн+ Рециклинг" подала иск к производителю косметики Natura Siberica (ООО "Первое решение") на 4,5 млрд рублей. Иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов "Эн+ Рециклинг", помещения которого арендовало "Первое решение", следует из сообщения Natura Siberica.

"21 марта 2020 года в результате пожара, произошедшего на территории нежилого помещения в городе Дмитров, где ООО "Первое решение" арендует производственные площади, сгорел ангар. Владелец объекта ООО "Эн+ Рециклинг" подал в суд на нашу компанию, оценив ущерб в 4,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В компании утверждают, что пожар случился не по вине ООО "Первое решение". МЧС России по итогам расследования выпустило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту пожара, подчеркнули в компании.

Предварительное рассмотрение дела в суде было назначено на 30 июня 2020 года, в дальнейшем перенесено на 27 июля.

ТАСС не удалось получить комментарий "Эн+ Рециклинг".

Арест брендов

При этом по иску "Эн+ Рециклинг" суд арестовал бренды Natura Siberica - "Рецепты бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Домашние рецепты", Organic Shop и другие. Всего, по информации компании, арестовано 65 брендов, а также три автомобиля, принадлежащих ООО "Первое решение".

Пожар на заводе "Эн+ Рециклинг" в Дмитрове произошел 21 марта. Площадь пожара достигала более 30 тыс. кв. м. Полностью потушить пожар удалось лишь вечером 22 марта.

ООО "Эн+ Рециклинг" создано в 2006 году, занимается производством и реализацией энергоресурсов, передачей электроэнергии и газа, обслуживает и ремонтирует тепло-, водо-, газо- и электропотребляющее оборудование и трубопроводы. По данным базы СПАРК, 100% "Эн+ Рециклинг" принадлежит кипрской "Эн+ Пэкидж Лимитед".