Ростовская область вышла на первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Ветроэлектростанции (ВЭС), запущенные в текущем году в Ростовской области, имеют установленную мощность 300 МВт. Как отметил на заседании регионального правительства заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики области Игорь Сорокин, это позволило вывести Ростовскую область в лидеры по ветрогенерации в России.

"Ростовская область вышла на первое место среди регионов в России по установленной мощности ветрогенерации в текущем году, - сказал Сорокин. - В 2020 году УК "Ветроэнергетика" введены в эксплуатацию три ветропарка общей мощностью 300 МВт, электроэнергия поступает на оптовый рынок".

По словам Сорокина, УК "Ветроэнергетика" продолжает строительство четвертого ветропарка. Казачья ВЭС мощностью 100 МВт будет построена на территории Каменского района и города Донецка. Объем инвестиций по всем проектам УК "Ветроэнергетика" составляет 60 млрд рублей.

Власти Ростовской области совместно с инвесторами намерены построить восемь ветропарков. Компания "Энел Рус Винд Азов" ведет строительство Азовской ВЭС мощностью 90 МВт. Ввод в эксплуатацию также запланирован в текущем году. Инвестор вложит в создание ветропарка около 11 млрд рублей, отметил Сорокин. Компания "НоваВинд" ведет работы по проектированию и строительству ветропарка мощностью до 120 МВт. Ввод в эксплуатацию этого ветропарка запланирован в 2021 году, объем инвестиций также составляет около 11 млрд рублей.

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами для инвестирования в строительство ветроэлектростанций. Управление фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая ООО "УК "Роснано" и ПАО "Фортум" в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию до 2024 года.