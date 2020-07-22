Минкультуры предложило ввести штрафы до 100 тысяч рублей за съемку в кинотеатрах

КАЛУГА, 22 июля. /ТАСС/. Минкультуры внесло в правительство РФ проект федерального закона, который включает введение запрета на любую съемку фрагментов фильма в кинотеатрах, нарушителям будет грозить штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом журналистам в среду сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По словам министра, Минкультуры внесло в правительство РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" в начале июля.

"Это тоже очень серьезная наша постоянная совместная работа, в том числе с ассоциацией наших отечественных киносетей. Это не просто запрет на осуществление любой съемки, мы привыкли к этим предупреждениям перед каждым фильмом. Люди, которые приходят в кинотеатры, должны понимать, что даже игры с телефонами могут закончиться штрафами в 50 и до 100 тыс. рублей", - сказала Любимова.

Как пояснили в Минкультуры, относительно штрафов министерство подготовило изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно новым положениям на лица, осуществляющие съемку в кинотеатре, должен быть наложен административный штраф в размере 50 тыс. рублей, а за повторное правонарушение - 100 тыс. рублей.

"Если в момент [демонстрации фильма зритель] осуществляет съемку фрагмента или [снимает] себя в каком-то ролике, то это тоже является съемкой внутри кинотеатра <...>. Я думаю, что изменится обращение к зрителям, мы поговорим об этом с кинотеатрами", - добавила Любимова.