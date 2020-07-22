В индустриальном парке под Ростовом запустят производство аммиака

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июля. /ТАСС/. Инвесторы планируют запустить в индустриальном парке "Новочеркасский" в Ростовской области, который ранее был включен в реестр Минпромторга России, производство аммиака, карбамида, а также подсолнечного масла и глицерина. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В июне стало известно, что индустриальный парк "Новочеркасский" включен в реестр Минпромторга России. Участие индустриальных парков в указанном реестре является обязательным условием предоставления государственной поддержки из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ, включая налоговые льготы, в том числе налог на имущество.

"Заявили о готовности начать свои проекты в парке две компании. Группа компаний "Регион" намерена создать производство аммиака и карбамида мощностью до 1 млн тонн в год. Новочеркасский завод запустит производство подсолнечного масла и глицерина", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в парке уже сформированы земельные участки под реализацию проектов. Планируется, что в 2020 году пройдут подготовительные работы, будут решены инженерно-технические вопросы, а непосредственная реализация проектов начнется в 2021 году.

В связи с этим глава региона Василий Голубев поручил региональному Минпрому взять выполнение проектов на сопровождение, уделив особое внимание соблюдению требований природоохранного законодательства. "Мы можем говорить, что процесс пошел, когда оформлены земельные отношения, когда стартовал проект и, конечно, сама работа по реализации. Необходимо соблюсти все экологические требования, тут обсуждать даже не стоит. По-иному ни одно производство в области размещаться не должно никогда и нигде. В ходе подготовительных работ важно проконтролировать все меры, связанные с обеспечением безопасности", - приводятся в сообщении слова Голубева.

Как сообщали в федеральном Минпромторге, на базе парка уже реализуются крупные инвестиционные проекты таких компаний, как "Новочеркасский завод олеохимии", "Альгеба", "РТМ-Литмаш", "Завод кузнечно-прессовых изделий". Общее число количество резидентов парка составляет около 50, создано более 400 новых рабочих мест. За период с 2017-го по 2019 год объем инвестиций "Управляющей компании "Новочеркасский индустриальный парк" в развитие инфраструктуры проекта оценивается почти в 200 млн рублей.