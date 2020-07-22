Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 20 июля 2020 года замедлилась до нулевого уровня после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

В последний раз инфляция в РФ находилась на нулевой отметке по итогам недели с 23 по 29 июня текущего года. С начала года потребительские цены выросли на 3%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 20 июля (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сложилась на уровне 3,49%.

Продовольственные товары

За отчетный период в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сахар - на 0,9%. При этом подорожание на 2% и более было отмечено в 15 субъектах РФ, в том числе в Курской области - на 4,3%, Новосибирской и Орловской областях - на 4,1%. В свою очередь, сахар стал дешевле на 2,6% в Тверской области, на 1,6% в Ивановской области и на 1,1% в Республике Дагестан.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на свинину и гречневую крупу - на 0,5%, куриные яйца, подсолнечное масло и печенье - на 0,4%, шлифованный рис, пшеничную муку, мясные консервы и чай - на 0,3%. Мясные консервы для детского питания и пшено стали дешевле на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,5%, в том числе на лук репчатый - на 4,3%, картофель и помидоры - на 4%, огурцы - на 3,4%, капусту - на 0,8%. В то же время морковь подорожала на 2,6%, а яблоки - на 1,6%.

Непродовольственные товары и медикаменты

По данным статистического ведомства, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали бромгексин и линекс - на 0,5%, валокордин - на 0,3%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,6%, метамизол натрия - на 0,2%.

За прошедшую неделю зубные щетки выросли в цене на 0,6%, хозяйственное и туалетное мыло - на 0,2%, стиральный порошок и туалетная бумага - на 0,1%, добавили в Росстате.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо - не изменились.

Одновременно с этим, на 0,1-0,4% увеличились тарифы на горячее и холодное водоснабжение, а также водоотведение, а стоимость проезда в городском автобусе выросла на 0,1%.