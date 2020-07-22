Власти Чувашии планируют провести ремонт трех мостов до 2024 года

ТАСС, 22 июля. Правительство Чувашской Республики начало проектирование мостов через реки Алатырь и Суру, ручей на автомобильной дороге Алатырь - Ахматово - Ардатов и путепровод через железную дорогу на трассе "Сура". Их ремонт обойдется в 1,2 млрд рублей, власти планируют получить их по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода в рамках федеральной программы "Мосты и путепроводы" - республика планирует в числе первых войти в федеральную программу ремонта и строительства мостов <...> по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". <...> Общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд рублей. Это объекты: мост через реку Алатырь на <...> автомобильной дороге Чебоксары - Сурское, мост через реку Сура на <...> автомобильной дороге <...> "Волга" - Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь, мост через ручей на <...> автомобильной дороге Алатырь - Ахматово- Ардатов, ремонт путепровода через железную дорогу <...> на автомобильной дороге "Сура", - говорится в сообщении.

В правительстве уточняют, что параллельно разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт, в том числе капитальный, семи дорог.

"В 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется выполнить ремонт 75 км и реконструкцию 2,4 км автодорог, ремонт трех мостов общей протяженностью 805,2 м, строительство 32 км наружного освещения. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автодорог по национальному проекту планируется направить 2,68 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.