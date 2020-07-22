Профицит торгового баланса ЕАЭС в 2021 году составит $1,1 млрд

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт сельхозпродукции из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в третьи страны в 2021 году вырастет на 11,5% по сравнению с 2018 годом, а импорт - снизится на 12,2%. В результате положительное сальдо внешней торговли ЕАЭС составит $1,1 млрд, говорится в сообщении коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС).

Рост взаимной торговли ЕАЭС с третьими странами составит 15,8%. Производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в 2021 году увеличится на 8,2% по сравнению с 2018 годом.

По данным ЕЭК, за счет собственного производства ЕАЭС полностью удовлетворит внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, куриных яйцах, свинине и баранине. "По мясу птицы союз выходит на самообеспечение в 2020 году, по картофелю - в 2021 году. По молоку и овощам этот показатель составит 98%", - отмечается в сообщении.

Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития агропромышленного комплекса, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС.

Перечень индикативных показателей включает сведения по посевным площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров.

Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну, молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам, сахару, растительным маслам, а также по основным видам сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности.