Завод потребительской бумажной упаковки за 2 млрд рублей построят в ОЭЗ "Калуга"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" инвестирует порядка 2 млрд рублей в завод потребительской упаковки на территории особой экономической зоны "Калуга". Соответсвующее соглашение подписано 22 июля, сообщает Агентство регионального развития Калужской области.

"22 июля состоялось подписание соглашения между правительством Калужской области и ООО "Архбум-Пак" о реализации инвестиционного проекта - строительстве предприятия по производству потребительской упаковки на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". <...> Инициатор проекта - ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат", крупнейший производитель тарного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей в России. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На новом заводе будет создано 200 рабочих мест, пояснили в Агентстве. Сроки запуска предприятия не уточняются. Это второй в Калужской области проект компании, в индустриальном парке Ворсино до конца 2020 года планируется открыть завод санитарно-гигиенических изделий.

"Компания планирует строить завод по производству потребительской упаковки. Бумажные пакеты и посуда, которые будут здесь выпускаться - это экологически чистая альтернатива пластиковым аналогам", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.