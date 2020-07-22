В Ульяновской области построят солнечные электростанции мощностью 19,6 МВт

ТАСС, 22 июля. Солнечные электростанции общей мощностью 19,6 МВт планируют построить в Ульяновской области к 2022 году. Соответствующее соглашение власти подписали в среду с компанией "Солар Системс", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Солнечные электростанции общей мощностью 19,6 МВт планируется построить в Ульяновской области к 2022 году. Соответствующее инвестиционное соглашение подписано 22 июля между Правительством, Министерством энергетики, ЖКК и городской среды, Корпорацией развития региона и ООО "Солар Системс. Солнечные станции будут построены согласно механизму стимулирования инвестиций в генерацию на основе возобновляемых источников энергии на розничных рынках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 1,94 млрд рублей. "Проект будет реализован в два этапа: в 2021 году будет введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции мощностью 9,8 МВт, в 2022 году начнет работать вторая. В текущем году инвестор планирует начать проектно-изыскательские работы", - уточнили в пресс-службе.

Регион создает условия для развития возобновляемой энергетики с 2016 года. "Мы рассматриваем генерацию на основе таких источников энергии как стратегически важную отрасль для опережающего экономического развития как за счет привлечения иностранных инвестиций, так и за счет развития собственного промышленного и научного потенциала. За четыре года работы в данном направлении региону удалось привлечь инвестиции, благодаря чему в 2018 году в Ульяновске запустили первый в стране ветропарк. Помимо этого на территории региона создан промышленный кластер для производства компонентов ВИЭ", - цитирует пресс-служба губернатора области Сергея Морозова.

К 2024 году в регионе планируют обеспечить долю установленной мощности объектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем энергобалансе региона на уровне 30%. Для этого за пять лет здесь задумано ввести в эксплуатацию ряд объектов генерации на основе ВИЭ общей мощностью 214 МВт, построить биогазовые станции.

ООО "Солар Системс" учреждено компанией Amur Sirius в марте 2014 года для строительства и эксплуатации солнечных парков на территории России и за рубежом. Текущий портфель проектов компании включает в себя 365 МВт электростанций в пяти регионах РФ: Самарская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Башкортостан.