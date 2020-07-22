НМТП выплатит дивиденды за 2019 год в размере 26 млрд рублей

/МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) утвердили выплату дивидендов за 2019 год в размере 26 млрд рублей, из расчета 1,35 рубля на одну акцию. Об этом говорится в сообщении группы.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 28 июля.

Чистая прибыль НМТП по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год увеличилась по сравнению с показателем 2018 года в 3,9 раза и достигла 58,97 млрд рублей. Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по итогам 2018 года, составила 98,4% от чистой прибыли группы по РСБУ, или 14,83 млрд рублей.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером НМТП (62%) является "Транснефть".