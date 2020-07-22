Минфин усовершенствует методику распределения поддержки регионов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минфин усовершенствует методику распределения третьего транша финансовой поддержки регионам в размере 100 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Осенью регионам будет направлен третий транш поддержки в объеме 100 млрд рублей. Методика его распределения будет дополнительно проработана, усовершенствована и представлена на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение методики позволит осуществить справедливое и прозрачное распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона.

Как отмечает министр финансов РФ Антон Силуанов, в первую очередь нужно оказать поддержку регионам, у которых снизились доходы. "Для нас важно в первую очередь оказать поддержку именно тем регионам, у которых произошло снижение поступлений доходов и имеющим большую долю первоочередных расходов, чтобы они могли эффективно исполнять принятые на себя социальные обязательства", - приводятся в сообщении слова Силуанова.

Согласно материалам Минфина, первая часть финансовой поддержки регионов в объеме 100 млрд рублей уже распределена и была предоставлена 56 субъектам РФ в конце мая. Подходы к распределению второй части финансовой поддержки обсуждались с регионами, а также заинтересованными органами и ведомствами.

"Соответствующий документ внесен в правительство РФ и будет рассматриваться на ближайшем заседании. После принятия решения второй транш в объеме 100 млрд рублей в трехдневный срок будет доведен до регионов. Предполагается, что поддержку получат 69 субъектов РФ, исходя из оценки снижения фактических поступлений доходов в бюджеты по итогам I полугодия по состоянию на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, скорректированным на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов в доходах (без доходов, формирующих дорожные фонды) и дотациях", - говорится в сообщении.