Архангельская область и "Роснефть" подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июля. /ТАСС/. "Роснефть" и Архангельская область подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет в ходе рабочей встречи главы "Роснефти" Игоря Сечина и врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между НК "Роснефть" и Архангельской областью сроком на пять лет. Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов. Соглашение направлено на развитие инвестиционной деятельности в регионе и расширение сотрудничества компании с местными предприятиями", - говорится в сообщении.

Цыбульский отметил, что приоритет будет отдаваться социальным и инфраструктурным проектам, а также развитию муниципальных образований.

Сечин и Цыбульский также обсудили возможность использования морского порта Архангельск для организации поставок грузов на объекты нефтегазодобычи компании, а также планы по развитию Северного морского пути. Кроме того, стороны договорились рассмотреть перспективы по расширению розничной сети компании в регионе и строительства АЗС на федеральной трассе М8 "Холмогоры". Глава "Роснефти" отметил большой потенциал для увеличения объемов перевалки через морской терминал "Архангельск нефтепродукт" и расширения услуг по бункеровке через дочернее предприятие "Роснефть Бункер".