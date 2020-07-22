Enel X запускает цифровую систему GEO для оптимизации работы ТЭЦ в Великобритании

ТАСС, 22 июля. Итальянская компания Enel X, занимающаяся разработкой технологических решений для трансформации энергетики, представила цифровую систему GEO для оптимизации работы теплоэлектростанций. Как сообщило в среду издание Smart Energy International, решение будет внедрено для ТЭЦ в Великобритании.

"На сегодняшний день все еще наблюдается высокая волатильность энергетического рынка, в том числе из-за изменения нормативно-правовой базы. В новых условиях оптимизация работы активов и снижение энергозатрат становятся все более актуальными задачами, и именно их призвана решить новая система", - отметил руководитель Enel X в Великобритании и Ирландии Тони Уиттл.

Новое интегрированное решение позволяет оптимизировать график работы широкого круга активов, включая турбины, двигатели и паровые котлы. Благодаря этому операторы получают возможность повысить гибкость работы ТЭЦ, одновременно обеспечивая предприятие необходимой энергией наиболее экономичным способом. Система GEO использует алгоритмы машинного обучения для нахождения оптимального решения с точки зрения управления энергопотреблением и позволяет реализовывать сэкономленные излишки электроэнергии на рынке мощностей, генерируя дополнительный доход.

Согласно оценкам компании, 80% ТЭЦ Великобритании на сегодняшний день работают согласно системам, удовлетворяющим потребности, которые были актуальны два-три года назад. GEO позволяет оптимизировать подход к управлению электростанциями с помощью передовых технологий.