АТОР не прогнозирует роста цен на туры по России после введения кешбэка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Стоимость туров по России не будет повышаться после введения программы возврата части средств туристам за отдых в регионах страны. Об этом заявил в среду вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире проекта "ЧЭЗNext" в Instagram телеканала РБК.

"Туры не подорожают. Туры сейчас, если говорить именно о туроператорских пакетах, дешевле, чем в прошлом году. Да, сейчас есть ажиотаж на пятизвездочные отели в ряде наших популярных курортов, но это больше проблема дефицита гостиниц. Операторы, кстати, при своем бронировании, именно в рамках турпакетов, держат очень жесткий ценник и без каких-то изменений. О каком подорожании может идти речь, если это фактически уже межсезонье", - сказал он.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.