Глава Самарской области попросил включить представителей региона в группу по агломерациям

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым предложил включить представителей региона в рабочую группу по агломерациям. Об этом в среду сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области крайне важен вопрос агломераций, и отдельно попросил включить представителей региона в созданную при Минэкономразвития рабочую группу по этому направлению. Максим Решетников отметил, что в вопросе развития агломераций необходимо сконцентрироваться, в первую очередь, на редевелопменте территорий и обеспечении транспортной инфраструктурой", - говорится в сообщении.

Как уточнил Решетников, "в ближайшее время будем прорабатывать инструменты финансирования и совершенствование законодательного регулирования в этой области". По данным министерства, для создания условий по выходу субъектов малого и среднего предпринимательства из кризисной ситуации и предоставления льготного финансирования, Минэкономразвития обеспечена дополнительная капитализация региональных гарантийных организаций региона на 5,5 млн рублей и государственных микрофинансовых организаций области на 170 млн рублей.

"При этом упрощены требования к заемщикам, предъявляемые государственными микрофинансовыми организациями. Также предоставляется отсрочка по действующим микрозаймам, введена льготная ставка за пользование поручительствами региональных гарантийных организаций", - говорится в сообщении.

В свою очередь, регион в дополнение к федеральной поддержке докапитализировал микрофинансовые организации на 33,5 млн рублей и местные гарантийные организации на 3 млн рублей. Для компенсации выпадающих доходов области в период пандемии новой коронавирусной инфекции и обеспечения социальных обязательств перед жителями региона правительством РФ выделено более 0,5 млрд рублей.