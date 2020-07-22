В Рязанской области создали IT-кластер

ТАСС, 22 июля. Рязанской агентство развития производственных систем и компетенций и 16 руководителей ведущих предприятий и организаций Рязанской области в сфере информационных технологий подписали соглашение о создании в регионе IT-кластера. За два года это уже пятое профильное объединение в области, сообщается на сайте правительства Рязанской области.

"Создание IT-кластера и объединение усилий и ресурсов IT-компаний - долгожданный и крайне важный для региона проект. Именно в этой сфере напрямую и опосредованно закладываются условия для усиления точек экономического роста, появления так называемой "цифровой зрелости", без которой в свою очередь невозможно движение вперед и успешная реализация Стратегии-2030", - приводятся в сообщении словам заместителя председателя правительства региона Светланы Горячкиной.

Она также отметила, что внутрикластерное взаимодействие позволит более эффективно развиваться каждой компании, а также обеспечит возможность привлечения новых партнеров и заказчиков. Кроме того, участники кластера смогут претендовать на меры государственной поддержки. В частности, речь идет о содействии при участии в российских и международных выставках, обучающих тренингах, сертификации товаров, работ и услуг.

В состав кластера вошли Рязанский государственный радиотехнический университет имени В. Ф. Уткина, разработчик беспилотной техники "Аврора роботикс", разработчик программного обеспечения "Квантрон групп", компания "Интеркросс", всего 16 организаций.

Как пояснил ТАСС министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, в 2019 году в регионе были созданы станкоинструментальный кластер, инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров, кластер электронных приборов и оптоэлектроники. В 2020 году также начал действовать кластер производителей строительных материалов.

Агентство развития производственных систем и компетенций было создано в Рязанской области для объединения в единый блок инфраструктуры поддержки как крупного, так и малого бизнеса Рязанской области. Оно соединило в себе Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, Центр поддержки экспорта, Центр кластерного развития.