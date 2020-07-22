АСИ заявило о необходимости системы "одного окна" для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, предложил создать для малого бизнеса систему "одного окна", где представители МСП смогут найти всю важную для них информацию, в том числе о получении кредита и уплате налогов.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российские предприниматели должны иметь возможность получать через систему "одного окна" нотариальные услуги, оформлять лицензии и регистрировать сделки с недвижимостью. Такое мнение высказала в среду ТАСС глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Наши опросы показывают, что система "одного окна" очень нужна. Среди наиболее востребованных услуг, которые могут быть оказаны в рамках этой системы, - получение электронной цифровой подписи, регистрация юридических лиц, нотариальные услуги, регистрация сделок с недвижимостью, получение разрешения на строительство, получение лицензий", - сказала Чупшева, комментируя отчет премьер-министра.

По ее словам, эта работа должна быть выстроена "в тесном диалоге с предпринимателями, так, чтобы система отвечала запросам бизнеса и чутко реагировала на их изменения".

Мишустин в Госдуме также заявил, что практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавируса. "Опыт дистанционных проверок получил позитивный отклик бизнеса, и было бы правильно сделать эту практику постоянно действующей. Предприниматели это оценят", - считает глава АСИ.

Помощь агробизнесу

Региональные власти должны оказывать помощь российским сельхозпроизводителям при оформлении документов на получение государственной поддержки, подобный опыт уже внедрен в Калужской области, сообщила Чупшева. Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, сообщил, что доля продтоваров и сельхозсырья при экспорте выросла до 6%, при этом созданы тысячи малых и средних предприятий, внедрена система выдачи грантов и субсидий начинающим фермерам.

"На федеральном уровне действует целый пакет мер поддержки сельхозпроизводителей, но зачастую фермеры сталкиваются с трудностями при оформлении документов, не могут правильно структурировать свой проект для получения субсидии или гранта. В ряде регионов, например, в Калужской области, эту бумажную работу берут на себя органы власти, помогая предпринимателю без проблем получить ту или иную меру поддержки", - сказала Чупшева.

Этот опыт "нужно тиражировать на всю страну", считает глава АСИ.