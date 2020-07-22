Microsoft отчиталась о росте квартальных выручки и прибыли на 13% и 15%

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Выручка американская корпорация Microsoft за квартал, истекший 30 июня, составила $38 млрд долларов и возросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной в среду отчетности корпорации.

Операционная прибыль за упомянутый срок времени увеличилась на 8%, достигнув $13,4 млрд. Чистая прибыль составила $11,2 млрд, увеличившись на 15%. Руководство корпорации акцентировало внимание на состояние заказов на поставку облачных технологий коммерческого назначения. Доля таких технологий "впервые преодолела отметку $50 млрд в выручке" Microsoft за календарный год.

"Последние пять месяцев ясно продемонстрировали, что интенсивная нагрузка технологической индустрии играет ключевую роль в обеспечении устойчивости бизнеса. Организации, которые наращивают свои цифровые возможности, восстановятся быстрее и станут более мощными после кризиса (пандемии коронавируса - прим. ТАСС)", - отметил главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла.

В январе Microsoft сообщила, что в течение квартала, который завершится в конце марта, выручка от продажи ее программного обеспечения составит от $10,75 млрд до 11,15 млрд. В корпорации уточнили, что из-за распространения коронавируса "цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось". В связи с этим указанных показателей, вероятно, достичь не удастся.

Котировки акций корпорации на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации квартального отчета в среду поднялись на $3,00 (1,44%), до $211,75.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).