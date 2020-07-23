Илон Маск заявил, что в Техасе построят новый завод Tesla

ТАСС, 23 июля. Американская корпорация Tesla откроет новый завод в окрестностях города Остин (штат Техас). Об этом, как передает телеканал CNBC, глава компании Илон Маск рассказал в среду на конференции, посвященной ее финансовой деятельности.

По его словам, занимаемая предприятием площадь составит около 2000 акров (800 га). В свою очередь, портал Axios информирует, что на заводе будут работать более 5 тыс. человек.

Бизнесмен добавил, что Tesla продолжит развиваться и в Калифорнии, где в настоящее время расположен головной офис компании.

В мае отраслевое интернет-издание Electric сообщало, что Маск намерен построить новый завод Tesla в районе Остина. По данным его источников, предполагается, что на указанном предприятии будут выпускать Cybertruck и кроссоверы Model Y с электродвигателем.

Ранее в среду была опубликована отчетность Tesla, согласно которой выручка компании во II квартале текущего года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но выросла на 1% по сравнению с I кварталом нынешнего, составив $6,036 млрд. Чистая прибыль достигла $104 млн, увеличившись на 550% по сравнению с предыдущим кварталом. Имеющиеся наличные средства составили $418 млн, снизившись на 32% за год.

Tesla за отчетный период поставила 90 891 электрокар Model 3, Model Y, Model S и Model X. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале, но на 5% меньше, чем во II квартале прошлого года.

Как отмечает телеканал CNBC, предприятие Маска по всем этим показателям превзошло прогнозы экспертов. Как результат, котировки акций Tesla на электронных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации квартального отчета в среду поднялись на $88,25 (5,54%), до $1 680,58. Год назад этот показатель не превышал $260 за акцию.

Авторитетный журнал Forbes 21 июля впервые включил Маска в пятерку самых богатых людей планеты. По данным журнала, состояние предпринимателя оценивается в $74,2 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.