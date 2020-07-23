Региональные льготы для инвесторов в Арктике примут во второй половине 2020 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Парламенты субъектов России планируют принять региональные преференции для инвесторов в Арктике в осеннюю сессию. Об этом говорится в материалах Минвостокразвития РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике, они устанавливают федеральную часть системы преференций. Регионы должны были до 1 июня представить в министерство график принятия региональных льгот.

"Все регионы Арктической зоны подтвердили готовность установить льготы по региональным и местным налогам для резидентов. Проекты соответствующих законов субъектов Российской Федерации готовятся и будут приняты в осеннюю сессию работы региональных парламентов", - говорится в документе.

В частности, большая часть арктических регионов готова обнулить ставки налогов на имущество организаций и на землю на первые пять лет, снизить ставку региональной части налога на прибыль до 0-5% на этот же срок. Кроме того, почти во всех субъектах резиденты Арктической зоны смогут воспользоваться пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения (УСН). В первые 3-5 лет после получения статуса резидента ставка по УСН для них будет уменьшена с 6% до 1-2%.

О льготах для инвесторов в Арктике

Как отмечали в Минвостокразвития, благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов предусмотрена нулевая ставка зачисляемого в федеральный бюджет налога на прибыль в течение 10 лет после получения первой прибыли (для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых).

Вводятся также пониженные, вплоть до 0%, ставки зачисляемых в региональный бюджет налогов на прибыль, имущество, землю, снижение ставок вплоть до 1% по упрощенной системе налогообложения (конкретные параметры таких льгот будут установлены регионами Арктики после вступления в силу пакета федеральных законов). Предусмотрено возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до конечной ставки 7,6% для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.

Резидентам Арктической зоны будет доступен налоговый вычет из НДПИ в объеме осуществленных инвестиций в инфраструктуру, необходимую для освоения нового месторождения твердых полезных ископаемых, а также инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие мощности. Законы предусматривают ставку НДС 0% в отношении услуг ледокольной проводки, морской перевозки и перевалки экспортно ориентированных грузов. Кроме того, будет упрощен целый ряд административных процедур.