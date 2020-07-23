"Известия": Минкомсвязь предложила направить 26 млрд руб. на Центры управления регионами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило выделить 26,4 млрд рублей на создание Центров управления регионами (ЦУР) для получения и обработки жалоб и обращений граждан. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на запрос ведомства на изменение паспорта нацпрограммы "Цифровой экономики" - "Информационная инфраструктура".

Отмечается, что для создания ЦУРов министерство предлагает перераспределить средства с проектов по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, расчистки радиочастотного спектра для строительства сетей 5G и покрытию связью автодорог федерального значения. Как сообщили изданию в пресс-службе Минкомсвязи, сейчас вопрос с финансированием решается совместно с другими ведомствами.

По данным газеты, инициативу ведомства о перераспределении средств не поддержали большинство участников рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика", что следует из протокола ее оперативного заседания от 30 июня. Однако финальное решение остается за правительственной комиссией по цифровому развитию.

Как пишет издание, подразумевается, что в российских регионах центры управления будут представлять собой офисы, которые займутся сбором и обработкой обращений и жалоб граждан в государственные структуры по всей стране. При этом все центры будут объединены в единую централизованную систему. Отмечается, что ЦУРы будут учитывать не только жалобы с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, но и обрабатывать упоминания в соцсетях и обращения в мессенджерах.

Центры управления регионами

Первый Центр управления регионом появился в Московской области в конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Президент России Владимир Путин отметил, что Центры управления регионами, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны. По его поручению с 2020 года автономная некоммерческая организация "Диалог" должна получать финансирование на создание в субъектах России Центров управления регионов. АНО "Диалог" занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций.