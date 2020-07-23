ВЦИОМ: непредвиденные расходы часто возникают у 8% россиян

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Непредвиденные расходы часто возникают у 8% россиян, при этом половина опрошенных попадают в такие ситуации редко или никогда. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

У большинства россиян, согласно опросу, непредвиденные расходы случаются время от времени или очень редко (по 43% соответственно). При этом потратить средства, которые не планировалось, чаще всего приходится работающим респондентам, оценивающим свое материальное положение как плохое или очень плохое (19% - постоянно и 54% - время от времени).

Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый - постоянно, а 39% работников - очень редко. Чаще остальных на такие ситуации указывают занятые с низкой самооценкой материального положения (24% - постоянно и 48% - время от времени).

Большинство опрошенных (72%) получают зарплату дважды в месяц. При этом такой формат выплат чаще отмечают работники бюджетной сферы (87% против 61% в коммерческом секторе). Еще 11% занятых получают зарплату один раз в месяц. О другой периодичности выплат сообщили 15% работающих.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен по заказу сервиса PayDay 2 июля 2020 года. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.