"Ведомости": Росстандарт утвердил новый нацстандарт на колонки АЗС с требованиями к ПО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Кулешова.

По его словам, положения нового ГОСТа должны минимизировать возможность умышленного недолива топлива. Отмечается, что новый нацстандарт вступит в силу с 1 октября и заменит ГОСТ от 1989 года.

По данным издания, стандарт предполагает, что топливораздаточные колонки необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Кроме того, обновленный ГОСТ обязывает производителей предусматривать конструкцию, препятствующую несанкционированной замене элементов и установке дополнительных устройств, не заявленных изготовителем.

При этом замглавы Росстандарта напомнил, что ГОСТы в России являются добровольными для применения, пока ссылка на стандарт не появится в соответствующем нормативно-правовом акте, а потому до этих пор автомобильные заправочные станции (АЗС) со старым оборудованием продолжат функционировать.

В ноябре 2019 года Минпромторг сообщал, что фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в 2-3 раза. Ведомство посчитало проблему недолива систематическим явлением, отметив, что по данным общественного контроля, недоливают топливо две трети АЗС. В свою очередь исследование, проведенное в 2019 году Росстандартом, показало, что 19% заправок в России допускают недолив топлива.