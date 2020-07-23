Россия стала одним из лидеров по объему вьетнамских инвестиций за минувшее десятилетие

ХАНОЙ, 23 июля. /ТАСС/. Россия стала одним из основных адресов вьетнамских инвестиций за минувшее десятилетие. Это следует из распространенного в четверг доклада агентства по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций Вьетнама.

Согласно данным ведомства, в период с 2009 по 2019 год Вьетнам инвестировал в реализацию свыше 500 проектов более чем в 30 странах и территориях мира. Главными получателем вьетнамских капиталовложений стали Лаос ($4,9 млрд, 208 инвестиционных проектов), Россия ($2,8 млрд, 15 проектов), Камбоджа ($2,7 млрд, 180 проектов), а также Венесуэла ($1,8 млрд, два проекта) и Мьянма ($1,3 млрд, 104 проекта).

Основной интерес вьетнамского бизнеса в иностранных государствах, как следует из доклада министерства планирования и инвестиций, связан с нефтегазодобывающей сферой, на которую пришлись около 83% вьетнамских зарубежных капиталовложений. Также местные предприниматели охотно инвестируют в развитие за рубежом информационно-коммуникационных технологий и строительство объектов гидроэнергетики. Кроме того вьетнамские инвестиции охватывают такие направления, как агропромышленный комплекс, финансово-банковская сфера и перерабатывающая промышленность.