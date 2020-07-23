Перевозка тихоокеанских морепродуктов поездами с начала года увеличилась на 9%

ТАСС, 23 июля. Объем перевозки тихоокеанских морепродуктов по железной дороге в первом полугодии 2020 года увеличился на 9% - почти до 250 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте ОАО "РЖД"

"За январь-июнь 2020 года со станций Дальневосточной железной дороги отправлено 248,8 тыс. тонн рыбной продукции, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом только в июне 2020 года отправлено более 40 тыс. тонн продукции, что на 21,8% больше, чем в июне прошлого года", - говорится в сообщении.

Большинство рыбной продукции в июне 2020 года направлено в Москву (24,8 тыс. тонн). Это на 15% больше, чем в июне 2019 года. В Екатеринбург доставлено 9,6 тыс. тонн морепродуктов, что в два раза превышает показатель июня прошлого года.

Морепродукты перевозят в ускоренных рефрижераторных поездах по отдельному расписанию проекта "Грузовой экспресс". Программа позволяет резервировать места в вагонах и доставлять грузы по согласованному времени отправления и прибытия на станцию назначения. По такой технологии с начала года отправлено девять ускоренных поездов.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.