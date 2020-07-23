Китай расширяет доступ иностранных инвесторов к зонам свободной торговли

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/ Новая редакция негативного списка, регламентирующего доступ иностранных инвестиций на рынок Китая и в зоны свободной торговли (ЗСТ) КНР, вступила в силу в четверг. Упрощение доступа инвесторов нацелено на дальнейшее усиление открытости Китая, а также улучшение условий ведения бизнеса в условиях пандемии.

Негативный список представляет собой перечень сфер деятельности, доступ к которым для иностранных компаний или предприятий с участием иностранного капитала в Китае является частично ограниченным или запрещенным. Он включает в себя два отдельных перечня: Национальный негативный список Китая и Негативный список для зон свободной торговли КНР. В обновленной версии первого число отраслей с ограничениями для иностранных инвесторов сокращено с 40 до 33, в новой редакции списка для зон свободной торговли - с 37 до 30.

В новых редакциях 2020 года отдельные сферы удалены полностью, то есть теперь там нет никаких ограничений для иностранных инвесторов. В некоторых оставшихся в негативном списке сферах внесены уточнения, послабления и исключения.

Изменения в Национальном негативном списке повышают уровень открытости китайского рынка в сфере услуг, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Так, например, с 23 июля иностранным инвесторам разрешено приобретать контрольные пакеты акций в совместных предприятиях, занимающихся строительством и эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения в городах КНР с населением более 500 тыс. человек. Еще один пример послаблений - увеличение доли иностранного капитала до 66% в предприятиях, задействованных в сфере селекции пшеницы и семеноводства.

Негативный список для ЗСТ

Что касается зон свободной торговли, то, как пишет в четверг газета China Daily, новая редакция негативного списка "усилит роль ЗСТ в качестве драйвера открытости Китая". Изменения коснулись сферы медицины, образования и других направлений. Так, например, отменен действовавший в редакции 2019 года запрет на иностранные инвестиции в области производства готовых к использованию лекарств традиционной китайской медицины (ТКМ), а также производство компонентов для продуктов ТКМ.

В сфере образования послабления коснулись производственно-технических учебных заведений. Если редакция списка для ЗСТ 2019 года разрешала лишь совместное управление этими учреждениями, то версия 2020 года позволяет иностранным инвесторам самостоятельно создавать и управлять производственно-техническими учебными заведениями, однако в том случае, если их главной целью является набор преимущественно китайских граждан.

Изменения также коснулись финансового сектора. Так, например, отменены действовавшие в прошлом году ограничения на долю иностранного капитала в размере 51% в инвестиционных фондах и их управляющих компаниях, а также компаниях по страхованию жизни и других.

Как говорится в опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР заявлении, "после испытаний, вызванных пандемией, инвесторы из разных стран еще больше убедятся в том, что темпы продвижения открытости Китая не замедлились, что политика КНР по привлечению иностранных инвестиций не изменилась, и что Китай и дальше намерен обеспечивать предоставление лучших условий для зарубежных инвесторов, вкладывающих средства в рынок КНР".