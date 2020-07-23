Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

"Наша первая задача сегодня - завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны [на] Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру "О1" (начало серийного производства). Сейчас идут летные совместные испытания", - сказал он.

Кроме того, прорабатывается вопрос по созданию арктической версии данного вертолета. "Как только завершим работу по Ми-26Т2В, более плотно перейдем к этой истории. Также мы показывали эту идею коллегам из МЧС. Наша задача - попытаться унифицировать облики для военных и МЧС", - отметил Богинский.

Первый полет модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года. В марте 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что военное ведомство купит 10 таких машин.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет управлять ею днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.