Добыча золота и газа выросла с начала года на Чукотке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Объемы добычи золота, угля и природного газа на Чукотке за первое полугодие выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба правительства округа

"Добыча золота в Чукотском автономном округе за шесть месяцев 2020 года составила более 11,5 т, что почти на 7 % больше, чем в прошлом году. Природного газа в округе получено более 41 млн куб. м, что на четыре млн куб. м больше уровня прошлого года. Кроме того, на 135% вырос показатель по каменному углю", - говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте промышленной политики Чукотского АО ТАСС ранее сообщали, что власти округа совместно с Росгеологией работают над актуализацией карты минерально-сырьевой базы региона, которая не обновлялась с 2007 года. Это делается для обеспечения роста запасов полезных ископаемых и формирования необходимой инфраструктуры для их промышленного освоения.

Чукотский автономный округ обладает ресурсами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Он лидерует в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота.