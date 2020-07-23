Tesla обвинила Rivian в похищении данных, представляющих коммерческую тайну

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американская компания Tesla, которая выпускает машины с электродвигателями, обвинила в похищении ее разработок фирму Rivian, специализирующуюся в этой же сфере. Судебный иск поступил в электронную базу суда в американском округе Санта-Клара в штате Калифорния.

В исковом заявлении утверждается, что Rivian активно принимала на работу специалистов, ранее являвшихся сотрудниками Tesla. Представители Rivian якобы сообщали им, какие разработки Tesla их в наибольшей степени интересуют. В Tesla расценивают это как попытки со стороны Rivian "похитить информацию, представляющую коммерческую тайну". В документе заостряется внимание на том, что экс-сотрудники Tesla, выполняя такие запросы, нарушают соглашение о неразглашении информации.

Как полагают истцы, не менее четырех специалистов, ранее работавших в Tesla, "получили чрезвычайно ценную конфиденциальную информацию" перед переходом в Rivian. Ряд экс-сотрудников Tesla значатся в числе ответчиков.

Как следует из документа, Rivian, в частности, получила чертежи Tesla, а также документы, касающиеся организации труда в компании, методов поиска новых сотрудников, начисления зарплаты. Истцы сообщили, что около 70 сотрудников Rivian пришли непосредственно из Tesla. 22 из них сделали это в течение последних четырех месяцев.

Адвокаты Tesla настаивают на проведении суда присяжных. Они добиваются возвращения всех конфиденциальных материалов, касающихся Tesla, которые якобы получила Rivian. Истцы также рассчитывают на выплату компенсации, размер которой должен определить суд.

Rivian была основана в 2009 году. Ее головной офис находится в американском городе Плимут (штат Мичиган). Tesla основана в 2003 году, она базируется в Пало-Альто (штат Калифорния).