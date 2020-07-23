Х5 и McDonalds открыли предприятие быстрого обслуживания в "Перекрестке"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и McDonalds открыли предприятие быстрого обслуживания супермаркете "Перекресток", планирует открывать подобные предприятия и дальше. Об этом говорится в сообщении Х5.

"X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и McDonalds объявляют о запуске пилотного проекта по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы. Первое тестовое предприятие McDonalds, расположенное непосредственно в торговом зале, открылось в магазине "Перекресток" в ТЦ "Лига Химки", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в компании, новое предприятие будет работать круглосуточно, оно ориентировано на доставку, но при этом предусматривает возможности обслуживания гостей через окно "МакЭкспресс" навынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в супермаркете "Перекресток". Как полагают в компаниях, такое сотрудничество позволит оценить синергетические возможности в области увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства.

Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов "Перекресток" в Московском регионе и Санкт-Петербурге. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития данного формата. Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5.

О компаниях

X5 Retail Group - крупнейший по объему продаж ретейлер в России. На 30 июня 2020 г. под управлением X5 Retail Group находилось 17 тыс. 25 магазинов, включая 16 тыс. 96 магазинов "Пятерочка", 867 супермаркетов "Перекресток" и 62 гипермаркета "Карусель". Выручка X5 Retail Group во втором квартале 2020 года, согласно предварительным операционным данным, выросла на 13,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 492,975 млрд руб.

McDonalds работает на российском рынке с 1990 года. По собственным оценкам, сеть занимает около 50% рынка фастфуда в России.