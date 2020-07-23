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Курс доллара на открытии Мосбиржи снизился до 70,97 рубля

Курс евро вырос до 81,27 рубля
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 70,965 рубля, курс евро поднялся на 0,1%, до 81,27 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:09 мск курс доллара находился на уровне 71,1 рубля (+0,06%), евро - 82,325 рубля (+0,17%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 0,49%, до 2848,41 пункта, индекс РТС - на 0,6%, до 1262,61 пункта.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2852,36 пункта (+0,62%), а РТС рос на 0,97%, достигая отметки в 1267,26 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,47% - до $44,5 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,45% и торгуется на уровне $42,09 за баррель.

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