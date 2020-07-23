Hainan Airlines с 28 июля запустит прямой авиарейс из Боао на Хайнане в Пекин

ХАЙКОУ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Китайская авиакомпания Hainan Airlines ("Хайнаньские авиалинии") с 28 июля открывает новый маршрут прямого воздушного сообщения между Пекином и небольшим городом Боао в восточной части острова Хайнань, где ежегодно проводится Азиатский экономический форум. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Наньхайван".

По его сведениям, рейсы планируется осуществлять ежедневно в обоих направлениях. Полет будет занимать четыре часа. Предполагается, что благодаря новому транспортному коридору существенно снизится нагрузка на две ключевые международные воздушные гавани региона - Мэйлань (в административном центре Хайкоу на севере провинции) и Феникс (курортный город Санья на юге Хайнаня).

Как проинформировала пресс-служба авиаперевозчика, по случаю запуска данного авиарейса вплоть до 31 августа будет действовать акция: каждый из пассажиров, купивших билеты онлайн, имеет право получить купон - денежный эквивалент на сумму 2 880 юаней (около $410 по текущему курсу). Его можно использовать при приобретении товаров в магазине беспошлинной торговли, расположенном в Боао на небольшом островке Дунъюйдао, где регулярно проводятся международные форумы.

Билеты на первые авиарейсы по новому маршруту будут продаваться по пониженным расценкам. Представитель Hainan Airlines уточнил, что компания установила партнерские отношения с международной больницей Evergrande ("Эвергранд"), которая находится в Боао и принимает активное участие в правительственной программе по популяризации медицинского туризма. Этот оздоровительный центр предлагает всем женщинам, осуществившим перелет, пройти бесплатную диагностику рака молочной железы. Акция будет действовать до 8 августа следующего года.

Аэропорт, куда будут прибывать авиарейсы из Пекина, расположен в небольшом населенном пункте Чжунъюань, в 15 км от которого находится Боао. Добраться туда можно за считанные минуты на автобусе или такси. Взлетно-посадочная полоса этой воздушной гавани составляет 3,2 тыс. м в длину, она подходит для крупных пассажирских самолетов, таких как Boeing 747 ("Боинг-747") и Airbus A340 ("Эрбас А340").