Путин: новые мощности Московского НПЗ обеспечат поставки топлива аэропортам региона и АЗС

НОВО-ОГАРЕВО, 23 июля. /ТАСС/. Новый комплекс переработки нефти Евро+ на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) позволит обеспечить стабильные поставки топлива на автозаправочные станции (АЗС) и аэропорты столичного региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия комплекса.

"Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина. И это все позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное - стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона", - сказал глава государства.

Новые проекты

Президент поставил перед правительством и регионами задачу создать все условия для активного продвижения новых проектов в топливно-энергетическом комплексе и глубокой модернизации отрасли.

"Важнейшая задача и для правительства, и для регионов - создать условия для того, чтобы такие проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам и вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов", - заявил глава государства.

По мнению Путина, "безусловно, речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей промышленной базы, о проектах импортозамещения, о создании современных производств как в традиционных, так и в новых перспективных отраслях".

"Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения, могут служить здесь очень хорошим примером", - считает Путин.