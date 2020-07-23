Суд в ФРГ подтвердил эксклюзивное право Ritter Sport на квадратную форму шоколада

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Верховный федеральный суд Германии подтвердил право фирмы Ritter Sport на эксклюзивной основе производить и продавать шоколад квадратной формы. Соответствующий вердикт был вынесен в четверг, говорится в пресс-релизе высшей судебной инстанции ФРГ.

Узнаваемая квадратная упаковка Ritter Sport является так называемым трехмерным товарным знаком. Производитель шоколада зарегистрировал ее в Ведомстве по патентам и товарным знакам ФРГ еще в 1990-х годах. Последние 10 лет исключения квадратного шоколада из перечня патентов добивался производитель Milka, считая нынешнее положение дел нечестной конкуренцией.

Согласно германскому патентному праву, регистрировать форму как товарный знак нельзя, если она существенно влияет на вкус или цену товара, выгодно отличает продукт от конкурентов. В случае с Ritter Sport это не так, говорится в вердикте.

"Нет оснований предполагать, что решение потребителей покупать шоколад в квадратных упаковках диктуется в значительной степени тем, что форма данной упаковки несет в себе существенную ценность", - постановил суд. "Квадратная упаковка шоколада Ritter Sport остается защищенным товарным знаком", - указали там.