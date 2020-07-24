Продажи флагмана Huawei P40 Pro+ стартовали в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Продажи нового флагмана Huawei P40 Pro+ стартовали в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В российских магазинах Huawei и магазинах-партнерах стартовали продажи флагманского смартфона P40 Pro+ в черном керамическом корпусе с пентакамерой Leica. Рекомендованная розничная цена составила 99 999 рублей", - сообщили в компании.

Там пояснили, что главное отличие устройства - обновленный дизайн: в отделке корпуса использована керамика, которую для прочности обжигают в печи, и устойчивое к царапинам покрытие. Еще одно преимущество - основная камера с пятью объективами (сверхширокоугольным, широкоугольным и длиннофокусным модулями, теле- и кинообъективами).

Камера оснащена максимальным 100-кратным цифровым зумом, а также обеспечивает 10-кратное оптическое увеличение. Благодаря улучшенному автофокусу смартфон позволяет делать снимки в темноте без штатива. Фронтальная камера с разрешением 32 МП добавляет к автопортретам эффект размытия фона, а инфракрасный модуль распознает лицо владельца и обеспечивает разблокировку смартфона.

Новый флагман построен на базе процессора Kirin 990 5G, в который интегрированы модем связи пятого поколения и аппаратная поддержка искусственного интеллекта. Huawei P40 Pro+ имеет OLED-экран диагональю 6,58 дюйма и встроенный сканер отпечатков пальцев. Обладая батареей емкостью 4200 мА*ч смартфон поддерживает быструю беспроводную зарядку 40 Вт.

В смартфоне предустановлен официальный магазин приложений AppGallery и предусмотрена бесконтактная оплата с помощью модуля NFC. Владелец может также привязать к Huawei P40 Pro+ карту одного из 42 российских банков или воспользоваться сервисом SberPay от "Сбербанка".