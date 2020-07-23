МЭР: объем договоров на кредиты бизнесу для выплаты зарплат достиг около 1 трлн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Объем заключенных банками договоров на кредиты бизнесу для выплаты заработной платы в рамках трех льготных программ составил около 935 млрд руб., сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"Банки заключили кредитные соглашения на сумму около 935 млрд руб. в рамках трех разработанных Минэкономразвития льготных программ", - говорится в сообщении.

Из них около 95 млрд руб. - беспроцентные кредитные соглашения (37,3 тыс. кредитных соглашений), 304,6 млрд руб. - по программе под 2% (125,6 тыс. кредитных соглашений). Также по кредитам под 8,5% заключено около 9 тыс. договоров на сумму около 535 млрд руб., выдано уже около 456 млрд руб.

По данным Минэкономразвития, среди заключивших соглашения - малые, средние и микропредприятия, крупный бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации.

Кроме того, антикризисные меры правительства РФ включают в себя отсрочки по кредитам на 6 месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек составляет около 16,9 млрд руб. по 700 договорам, сообщили в министерстве.