РЖД вложит 7,7 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры в Еврейской автономии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" в 2020 году вложит 7,7 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщается в четверг на сайте правительства ЕАО.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, назвал принципиально важными для экономики Дальнего Востока и Сибири Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали и отметил, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет продолжена.

"В соответствии с инвестиционной программой ОАО "РЖД" в 2020 году в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники на территории ЕАО запланировано направить 7,7 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию проекта развития Восточного полигона железных дорог, реконструкцию железнодорожного пути, обновление инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел встречу с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Они обсудили вопросы транспортного обслуживания населения и предприятий ЕАО, сохранение социальной и медицинской инфраструктуры, передачу в муниципальную собственность непрофильных активов РЖД.

На территории Еврейской автономной области отмечается стабильный рост грузовых перевозок. В 2019 году со станций РЖД в регионе отправлено 3,4 млн тонн грузов, прирост к 2018 году составил 3%. В первом полугодии 2020 года погрузка составила 2 млн тонн, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Президент России Владимир Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.