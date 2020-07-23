Собянин сообщил, что модернизация МНПЗ шла даже в кризисные моменты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Модернизация московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) шла даже в кризисные моменты, реализовано уже два этапа модернизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг, 23 июля, президент России Владимир Путин дал команду в дистанционном формате на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Капотне. В церемонии открытия комплекса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

Собянин вместе с Новаком и Дюковым пообщались со специалистами завода. "Поздравляю с окончанием реконструкции второго этапа, настоящий современный завод на месте устаревших установок это очень важно", - сказал Собянин. Он отметил, что начиная с 2010 года программа по реконструкции завода выполнялась последовательно.

"Я надеюсь, что третий этап , который еще предстоит, тоже будет реализован. Спасибо руководству завода, министерству, президенту, который все время контролировал и поддерживал этот проект. Прошли мы за это время три, наверное, серьезных экономических кризиса. Можно было, конечно, на этот период времени вообще остановить реконструкцию, забыть про нее, но этого не произошло", - сказал Собянин.

По словам министра энергетики Новака, новый высокотехнологичный комплекс направлен на повышение экологичности, безопасности и эффективности работы компании. "Сегодня московский НПЗ, как вы видите, один из самых современных. Здесь используются самые современные технологии, в том числе и цифровые технологии. Компания с 2011 года реализует программу модернизации, реконструкции, и насколько я знаю, вложено уже более 200 млрд рублей, еще будет один этап реконструкции еще на 160 млрд рублей, поэтому, конечно, для нашей нефтеперерабатывающей отрасли это знаковое событие. И знаковое событие для жителей Москвы и всей России, потому что будут производиться самые высокоэкологичные классы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", - сказал Новак.

Он отметил, что это полностью соответствует тем задачам , которые стоят перед отраслью и задачам, которые поставил президент перед нефтеперерабатывающей отраслью. "Это соответствует указу, который подписал президент два дня назад - национальный проект. Это позволит также увеличить и экспорт продукции, поэтому мы все воодушевлены сегодняшним событием", - сказал Новак.

Планы и перспективы

Как отметил Дюков, мощность нового комплекса 6 млн т. "Это тот комплекс, который закрывает весь цикл переработки от первичной подготовки нефти до выпуска уже моторных топлив", - сказал Дюков. Говоря о мощности завода, он сообщил, что в прошлом году завод переработал порядка 11 млн т. "В этом году, с вводом в эксплуатацию этой установки, соответственно уже начнет перерабатывать 12 млн т", - отметил Дюков.

По его словам, улучшилась не только мощность завода, но и глубина переработки. "Этот комплекс позволит нам на 15% увеличить объемы производства автомобильного бензина, на 40% объемы производства дизельного топлива, так востребованных на московском топливном рынке. Московский завод - основной поставщик моторных топлив на московский топливный рынок. Ну и мы в два раза увеличим объемы производства авиационного керосина", - сказал Дюков.

Он подчеркнул, что весь керосин поступает на московский авиационный узел. "Понятно, что сейчас объемы перелетов коммерческих и регулярных сократились, но начался процесс восстановления, поэтому весь авиакеросин, который будет произведен, он будет востребован", - добавил он. При этом, по его словам, нагрузка на окружающую среду благодаря комплексу сократится. "С вводом этой комбинированной установки мы выведем пять других установок, которые были построены в 50-60-70-е годы", - сказал Дюков.